Tottenham an Bellingham-Bruder Jobe interessiert - Hojbjerg soll gehen

Jude Bellingham (20) gehört bereits in seinen jungen Jahren zu den besten Spielern der Welt. Als ähnlich talentiert wird sein Bruder Jobe (18) eingeschätzt, der bereits mit 18 Jahren Jahren in der englischen zweiten Liga spielt. Schon bald könnte er jedoch in der englischen Eliteliga spielen – Tottenham Hotspur soll interessiert sein.

Hinter Jude Bellingham liegt seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2020 eine steile Reise. Beim BVB erlebte der Engländer einen rasanten Aufstieg und empfahl sich für größere Aufgaben. Im vergangenen Sommer verabschiedete er sich schließlich aus Dortmund, Real Madrid zahlte 103 Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldspielers.

Auch Judes Bruder Jobe Bellingham wird eine große Zukunft vorhergesagt. Genau wie Jude machte der 18-Jährige seine Anfänge bei Birmingham City, doch zog nach einer Saison bei den Profis im Sommer ebenfalls weiter. Der AFC Sunderland zahlte knapp zwei Millionen Euro. Beim englischen Zweitligisten kam dem Youngster umgehend eine wichtige Rolle zu.

Bellingham und Brasilianer auf Tottenham-Liste

In 17 Spielen, von denen er in 16 in der Startelf stand, gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage. Doch bald könnte er den Klub bereits wieder verlassen, denn wie Football Insider berichtet, soll Tottenham Hotspur Interesse am Junioren-Nationalspieler zeigen. Demnach beobachte man ihn schon länger und soll mehrfach Scouts gesendet haben.