Tottenham Hotspur : Antonio Conte knallhart! Coach nimmt Spurs-Sündenbock nach 28 Minuten runter

Niederlagen gegen direkte Konkurrenten schmerzen im Fußball immer besonders. So erging es gestern den Tottenham Hotspur, die zu Hause mit 0:2 gegen die Wolverhamptons Wanderers verloren. Der Fehlstart zu Beginn der Partie zog sofort ernsthafte Konsequenzen nach sich.

In den ersten 20 Minuten schienen die Spieler der Spurs mental noch in der Kabine gewesen zu sein. In der sechsten Minute wurde Gäste-Stürmer Raul Jimenez schon beinahe zum Führungstreffer gedrängt.

Weder Zuordnung, noch Zweikampfverhalten stimmten in dieser Szene bei Tottenham. Nur zwölf Minuten später nahm Leander Dendoncker die nächste Einladung der Londoner Hintermannschaft an und erhöhte auf 0:2.