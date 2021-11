Dusan Vlahovic soll kommen : Tottenham hat den perfekten Erben für Harry Kane gefunden

Dusan Vlahovic ist im Moment einer der treffsichersten Stürmer Europas. Für den AC Florenz gelangen ihm alleine in dieser Saison 13 Tore in 15 Einsätzen. Mit seinem Doppelpack schoss er sein Team am vorletzten Wochenende gegen den AC Milan zum viel umjubelten 4:3-Erfolg und bewies, dass er in wichtigen Partien für die Entscheidung sorgen kann.

Die imposante Torquote Vlahovics bewegt die Tottenham Hotspur nach Informationen des italienischen Onlineportals Tuttomercato bereits im Winter zu einem "Angriff" auf den Serben. Er soll so schon einmal in die großen Fußstapfen des wechselwilligen Harry Kane hineinwachsen.