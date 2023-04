Tottenham Hotspur setzt Ex-Barça-Wunderkind auf Einkaufszettel

Nach Informationen von Teamtalk haben die Nordlondoner Gerard Deulofeu auf die Liste möglicher Sommer-Neuzugänge gesetzt. Der ehemalige spanische Nationalstürmer (vier Einsätze, ein Tor) steht bei Udinese Calcio noch bis 2024 unter Vertrag.

Udine verlangt dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse für Deulofeu, der in der laufenden Runde in wettbewerbsübergreifend 18 Spielen in Serie A und Coppa Italia 10 Torbeteiligungen (sieben Vorlagen und drei Tore) für sich verbuchen kann.

Deulofeu wurde als neuer Messi gefeiert

Gerard Deulofeu wurde in jungen Jahren als der neue Lionel Messi gefeiert, nachdem er beim FC Barcelona im Alter von 17 Jahren unter Pep Guardiola sein Debüt gefeiert hatte. Den hohen Erwartungen konnte der junge Angreifer aber nicht gerecht werden.