Tottenham Hotspur fordert nach Rassismus-Eklat Konsequenzen

Der frühere Bundesligaspieler Heung-min Son (30) hat am Sonntag den 2:0-Endstand für Tottenham Hotspur im Derby gegen West Ham United besorgt. Kurz darauf wurde er zur Zielscheibe rassistischer Angriffe. Sein Klub reagierte erzürnt.

"Wir wurden auf die absolut verwerflichen rassistischen Online-Beleidigungen gegen Heung-min Son während des heutigen Spiels aufmerksam gemacht, die vom Verein gemeldet wurden", schrieben die Spurs auf Twitter.

Die Klubverantwortlichen hoffen nun auf eine schnelle und angemessene Reaktion. "Wir stehen zu Sonny und fordern die Social-Media-Unternehmen und Behörden erneut auf, Maßnahmen zu ergreifen."

Son, der vor seiner Zeit auf der Insel unter anderem für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen gekickt hat, zählt in England und ganz besonders bei Tottenham eigentlich zu den Fan-Lieblingen. Die Premier League wurde in der jüngeren Vergangenheit allerdings regelmäßig von rassistischen Angriffen in den sozialen Netzwerken erschüttert.