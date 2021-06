Tottenham : Tottenham: Kommt der Vorgänger von Jose Mourinho als neuer Chefcoach?

Jose Mourinho (58) wurde im Mitte April 2021 von seinen Aufgaben als Cheftrainer der Spurs entlassen. Wenig später unterschrieb The Special One beim AS Rom. Sein Vorgänger in Rom könnte nun Mourinhos Erbe an der White Hart Lane antreten.