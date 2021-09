Tottenham : Tottenham löst Vertrag mit Serge Aurier auf

2017 wechselte der Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain nach Tottenham. Nachdem er in England zunächst mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt hat, zählte er in der Saison 2019/2020 zu den Stammspielern und lief in 33 Ligaspielen auf.