Tottenham schmeißt Antonio Conte noch diese Woche raus

Die heftige Tirade hat Konsequenzen für Antonio Conte. Tottenham Hotspur soll beschlossen haben, seinen Trainer noch in dieser Woche freizustellen.

Die Zeit von Antonio Conte bei Tottenham Hotspur scheint abgelaufen. Nach Informationen des Telegraph wird sich die Vereinsführung um den Vorsitzenden Daniel Levy noch in dieser Woche von dem Trainer trennen, der besonders vor einigen Tagen für Kopfschütteln in der Nordlondoner Chefetage gesorgt hatte.

Als Interimstrainer soll einmal mehr Ryan Mason einspringen. Der 31-Jährige hatte schon während der Saison 2020/21 die letzten beiden Monate übernommen, nachdem zuvor Jose Mourinho von seinen Aufgaben entbunden worden war. Mason ist Mitglied des aktuellen Trainerstabs.

Conte hatte nach dem 3:3 gegen den FC Southampton in jede Richtung ausgeteilt. "Wir sind kein Team. Jeder denkt nur an sich", wetterte der italienische Übungsleiter gegen seine Mannschaft. "Ich sehe viele negative Situationen, viele egoistische Situationen und Spieler, die ich nicht mag." Einmal in Rage, machte Conte selbst vor der Vereinsführung keinen Halt.