Tottenham : Tottenham will Rekord-Neuzugang Tanguy Ndombele loswerden

Tottenham Hotspur legte im Sommer 2019 stolze 60 Millionen Euro Ablöse für Tanguy Ndombele auf den Tisch von Olympique Lyon. Nie war ein Neuzugang in der Spurs-Klubhistorie teurer.

Unter Antonio Conte kam der 25-Jährige aber zuletzt kaum noch zum Einsatz. In der Premier League durfte er an den vergangenen neun Spieltagen nur einmal von Beginn an ran. Die Spurs wollen auf die Dienste Ndombeles in der Rückrunde offenbar verzichten.