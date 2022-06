Tottenham Hotspur Emerson Royal spricht über traumatischen Raubüberfall

In der Sommerpause reiste Emerson Royal zur Erholung in sein Heimatland Brasilien. Seit Trip verwandelte sich allerdings schnell in einen Albtraum, als er in eine Schießerei geriet, die er nach eigener Aussage nur durch Gottes Hilfe überlebte.