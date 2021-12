Top-Stürmer von US Sassuolo : Vlahohic-Alternative: Tottenham baggert an Gianluca Scamacca

Mittelstürmer Scamacca, mit 1,95 Meter hochgewachsen, hat trotz seiner jungen Jahre bereits zahlreiche Stationen hinter sich. Er wurde in den Jugendabteilungen von Lazio Rom, der Roma und PSV Eindhoven ausgebildet, ehe er sich 2017 Sassuolo anschloss.

Nach Informationen des Daily Express steht Gianluca Scamacca (22, Vertrag bis 2025) von US Sassuolo im Fall einer Vlahovic-Absage auf dem Einkaufszettel von Paratici und Chefcoach Antonio Conte.

Nach insgesamt vier Leihgeschäften kehrte der 22-Jährige im Sommer vom FC Genua zurück nach Sassuolo. Mit sechs Toren nach 18 Spieltagen knüpft Scamacca an seine guten Leistungen aus Genua (12 Tore in 29 Partien) an.