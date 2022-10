Richarlison in Tränen! Sein großer Traum ist in Gefahr

Ende letzten Jahres – noch im Trikot des FC Everton – laborierte Richarlison ebenfalls an einer Wadenverletzung. Damals fiel er gut einen Monat aus. Mit Blick auf die WM, die für Brasilien am 24. November startet, wird die Zeit somit knapp.

Eine eigene Prognose wagte der Angreifer jedoch noch nicht zu abzugeben. "Es ist schwer zu sagen, weil es kurz vor der Verwirklichung meines Traums (Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022, Anm. d. Red.) ist", sagte der in Tränen aufgelöste Spurs-Star.

In der 52. Minute musste Richarlison (25) mit sichtlichen Schmerzen in der Wade vom Platz. Seine Interviews gab er nach dem 2:0 über die Toffees auf Krücken, was bereits eine längere Ausfallzeit vermuten lässt.

Das Turnier in Katar würde Richarlisons erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft bedeuten. Mit der Selecao gewann er in den letzten drei Jahren die Copa America (2019) und Olympia (2021) - der WM-Titel ist das nächste große Ziel, das nun in große Gefahr gerät.

Richarlisons Ausfall wäre bitter für die Selecao

Das WM-Aus wäre nicht nur für Richarlison persönlich ein Super-GAU, auch die brasilianische Nationalmannschaft würde den Angreifer vermissen. Richarlison ist bei der Selecao als feste Größe in der Offensive eingeplant.

Nationaltrainer Tite vertraut dem Mittelstürmer regelmäßig. Der 58 Millionen Euro Ablöse schwere Neuzugang der Spurs dankte es mit einer überragenden Torquote. Im Kalenderjahr 2022 kommt er für die Selecao auf sieben Tore und zwei Vorlagen in sechs Spielen.