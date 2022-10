Wandervogel: Zieht Antonio Conte schon wieder weiter?

Am Anfang November 2021 übernahm Antonio Conte (53) den Trainerposten bei Tottenham Hotspur. Er formte das Team zu einer Spitzenmannschaft, wird intern und medial dafür geschätzt. Der Italiener schreckt dennoch davor zurück, sein Arbeitspapier in Nordlondon zu verlängern.

Sein Zögern lässt derweil reichlich Raum für Spekulationen. Conte war in seiner beeindruckenden Trainerkarriere nie länger als zwei Jahre bei einem Verein. Tottenhams Wunsch nach einer langfristigen Lösung passt daher nicht in die Pläne des früheren Mittelfeldspielers.

Bei beiden Mannschaften sitzen die jeweiligen Trainer voraussichtlich noch bis 2024 auf der Bank. Conte müsste also zumindest noch um ein weiteres Jahr in London verlängern.

Juventus Turin: Rückkehr von Antonio Conte?

In Italien wird derweil über eine Rückkehr Contes zu Juventus Turin spekuliert. Der Erfolgscoach leitete einst die neunjährige Hegemonie der Bianconeri in der Serie A ein, ehe er sich in Richtung italienischer Fußballverband verabschiedete. Der aktuelle Juve-Coach Massimiliano Allegri steht massiv in der Kritik. Ob er durch Conte ersetzt werden könnte, bleibt abzuwarten.

