Real Madrid : Was wird aus Gareth Bale? Das ist der aktuelle Stand

Bale fand nach seiner Rückkehr an die White Hart Lane im vergangenen Sommer nur schwer in Gang, auch weil Jose Mourinho (58) ihn in der Premier League kaum von Beginn an aufs Feld schickte. Lediglich in den Pokalwettbewerben verteilte The Special One regelmäßig Startelfmandate an den Flügelstürmer.

Gareth Bale mit Seitenhieb in Richtung Mourinho

Nach der Entlassung Mourinhos dreht Gareth Bale auf. Zuletzt erzielte er einen Hattrick gegen Sheffield United. Danach verteilte der einstmals teuerste Fußballer der Welt (101 Millionen Euro Ablöse 2013) einen Seitenhieb an Mourinho.