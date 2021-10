Tottenham : Wayne Rooney glaubt, dass Harry Kane Shearers Tor-Rekord bricht

Rooney traut Kane sogar zu, Historisches zu leisten. "Er ist vermutlich derjenige, der sehr nah an Alan Shearers Rekord in der Premier League herankommen könnte." Newcastle-Legende Shearer hat in seiner Karriere 260 Tore in Englands höchster Spielklasse erzielt. Den zweiten Platz besetzt Wayne Rooney mit 208 Treffern.