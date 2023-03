Falls Antonio Conte geht: Alter Bekannter könnte Tottenham übernehmen

Nach Informationen von The Times liebäugelt Mauricio Pochettino (51) im Falle einer Trennung zwischen Tottenham und Conte mit einer Rückkehr nach Nordlondon. Pochettino stand von 2014 bis 2019 an der White Hart Lane an der Seitenlinie.

Kehrt Pochettino zurück zu den Spurs?

Seit seiner Entlassung bei Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer ist Pochettino ohne Anstellung. Laut The Times hat der argentinische Trainer noch immer einen guten Draht zu Tottenham-Boss Daniel Levy, der ihn 2014 vom FC Southampton verpflichtete.

Antonio Conte musste zuletzt aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Der italienische Übungsleiter steht bei den Spurs nur noch bis Ende Juni 2023 unter Vertrag. Nach dem viel zu frühen Tod von drei langjährigen Weggefährten ließ Conte seine Zukunft vor knapp zwei Monaten offen.