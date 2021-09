Tottenham : "Wir hätten Kane verkaufen sollen - so wie es Liverpool mit Coutinho getan hat"

Kane, der seinen Abgang durch einen zwischenzeitlichen Boykott des Trainings erzwingen wollte, wurde zum Verbleib überredet. In den ersten Ligaspielen der Saison war der Nationalspieler aber ein Schatten seiner selbst. In den vier Partien, in denen er eingesetzt wurde, holte er sich zwar schon zwei gelbe Karten ab, ein Treffer gelang ihm allerdings noch nicht.

Wegen seiner schlechten Leistungen sind viele Fans der Spurs überzeugt, dass der Verkauf des Angreifers dem Klub besser getan hätte. "Die letzten beiden Auftritte haben gezeigt, dass wir Kane hätten verkaufen sollen", erklärte ein Anhänger bei BBC Five Live.