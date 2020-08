Ottmar Hitzfeld schwärmt : Thomas Müller: Trainerlegende glüht vor Begeisterung

In einer Triple-Saison ist es immer schwer, das Aushängeschild einer Mannschaft festzumachen. Auch beim FC Bayern geht es letztlich nur im Kollektiv, schließlich ist Fußball immer noch ein Mannschaftssport. Ottmar Hitzfeld möchte mit Thomas Müller allerdings trotzdem einen Protagonisten herausheben.

"Müller, der wieder wie Phönix aus der Asche aufgestiegen und einer der wichtigsten Antreiber der Mannschaft ist", sagt der einstige Bayern-Erfolgscoach im Gespräch mit SPOX und GOAL. Hitzfeld ist wie berauscht vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Müller, den nach seiner Grande-Saison viele wieder im DFB-Dress fordern.

"Er trägt das Bayern-Gen in sich und ist jemand, der in der Kabine und auf dem Platz das Zepter übernimmt", erläutert Hitzfeld und fügt an: "Solche Spieler brauchst Du als Trainer, und das macht Müller hervorragend, das hat man auch im Finale gesehen. Er hatte zwar keine großen Szenen, aber er war ganz wichtig für die Mannschaft."