Tottenham : Transferanfrage: Jose Mourinho klingelt bei Real-Boss Perez durch

Für die in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Spurs-Fans ist die derzeitige Saison eine zum Vergessen: Frühes Aus in allen Pokal-Wettbewerben und ein Mittelfeld-Platz in der Premier League.

Teammanager Jose Mourinho (57) versicherte jedoch nach dem 0:3 gegen RasenBallsport Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League: Wir brauchen keinen Total-Umbau.

The Special One setzt auf die Rückkehr der Verletzten (z.B. Harry Kane, Heung-Min Son). Im Sommer sollen nur einige wenige Veränderungen her.