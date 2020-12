FC Barcelona : Traumtor für Barça! Ronald Araujo stolz auf ersten Treffer

Der FC Barcelona ist am Wochenende nicht über ein Unentschieden gegen Valencia hinausgekommen. Zu wenig für die Katalanen. Immerhin gab es für Ronald Araujo individuell Grund zur Freude.

Der uruguayische Innenverteidiger erzielte beim 2:2 gegen die Fledermäuse seinen ersten Treffer für Barça. Und was für einen: Araujo hämmerte die Kugel in bester Mittelstürmer-Manier per Seitfallzieher unhaltbar ins Netz der Gäste.

"Ich bin froh, mein erstes Tor für Barcelona erzielt zu haben", freute sich der 21-jährige Südamerikaner: "Es ist großartig, ein Tor zu erzielen, besonders für diesen Verein, aber es ist ein bittersüßer Moment, weil wir nicht gewonnen haben. Wir wollten die drei Punkte."