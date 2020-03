FC Barcelona : Trauriger Geburtstag für Lionel Messis Frau Antonela Roccuzzo

Im Hause Messi/Roccuzzo war in der vergangenen Woche eigentlich eine Geburtstagsfeier geplant. Diese wurde jedoch aus einem traurigen Grund abgesagt.

Antonela Roccuzzo und Lionel Messi. Die beiden kennen sich bereits seit Kindheitstagen und sind seit vielen Jahren zusammen.

Mit ihren drei Kindern genießen die Messis das Leben in Barcelona. In der vergangenen Woche stand Antonelas 32. Geburtstag an. Doch es war kein Tag der Freude.

Der Grund: Antonelas Opa Pascual Roccuzzo starb am ihrem Geburtstag.

Der argentinischen Zeitung OLE zufolge feierte Antonela ihren Ehrentag wegen der traurigen Nachricht nicht.