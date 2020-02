FC Barcelona : Treffpunkt Madrid: Auf ein Glas Wein mit Setien und Guardiola

Gespräche zwischen Quique Setien und Pep Guardiola. Treffpunkt soll das Hotel Eurostars Madrid Tower gewesen sein. So berichtet es SPORT.

"Sie saßen dort eine Weile zusammen", will zumindest die in Barcelona ansässige Zeitung von einer anonymen Quelle erfahren haben.

Pep Guardiola gastierte in dieser Woche mit Manchester City in der Champions League bei Real Madrid, Quique Setien stellt sich mit dem FC Barcelona am Sonntag (21 Uhr) zum Clasico bei den Königlichen vor.

Bei einem Glas Wein sollen die befreundeten Übungsleiter über ManCitys Spiel geredet haben sowie die aktuellen Gegebenheiten rund um dem Englischen Meister und Barça.