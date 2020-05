FC Bayern : Trotz Ansage: Bayern denkt weiter an Timo Werner

"Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga." Timo Werner (24) wählte in der vergangenen Woche deutliche Worte, als er über seine Zukunftswünsche sprach.

Der FC Bayern hat den Nationalstürmer aber weiterhin auf der Liste. Dem KICKER zufolge halte man die Aussagen Werners womöglich als "taktisch motiviert". Daher könne man diese vernachlässigen.

Allerdings: Leroy Sane genießt dem Fachblatt zufolge ohnehin Priorität an der Säbener Straße. Der Flügelstürmer von Manchester City stand 2019 bereits vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister, dann machte seine Verletzung den Deal zunichte. Vorerst. Denn mittlerweile sollen die Gespräche zwischen Sane und den Bayern in die heiße Phase gehen.

Quelle: KICKER