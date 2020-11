Premier League : Trotz Brutalo-Foul: Richarlison verteidigt Übeltäter Edinson Cavani

Die Premier-League-Stars Richarlison (FC Everton) und Edinson Cavani (Manchester United) trafen in der Nacht auf Donnerstag in der WM-Qualifikation Südamerikas aufeinander. Cavani wurde nach einem üblen Foulspiel an Richarlison mit glatt Rot des Feldes verwiesen. Groll hegt Letztgenannter aber nicht.

Böse Worte schlug Richarlison nach Cavanis widrigem Vorgehen allerdings nicht an. Er sei sich sicher, dass er es nicht so geplant hatte und stattdessen den Ball spielen wollte, sagte Richarlison: "Das ist eine normale Spielsituation."

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar hielten sich die Brasilianer weiter ohne Punktverlust. In Montevideo hatte auch Richarlison mit einem Treffer seinen Beitrag geleistet. "Von dem Moment an, in dem ich das Spielfeld betrete, geht es darum, das Trikot zu ehren. Ich hoffe, ich mache einen guten Job", sagte der 23-Jährige.