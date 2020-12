Real Madrid : Trotz Corona-Krise: Real Madrid gibt Gewinn bekannt

Real Madrid teilte am Mittwoch seine Finanzkennzahlen für die Saison 2019/20 mit. Trotz der Coronakrise erwirtschaftete der spanische Rekordmeister ein leichtes Plus.

Zwar erreichte Real lediglich einen Umsatz von 714,9 Millionen Euro, also rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr veranschlagt. Dank des vereinsinternen Verzichts auf Gehälter sowie das Veräußern von einigen Topverdienern ist die finanzielle Lage in Madrid (noch) in geregelten Bahnen.

Für die laufende Saison erwartet man an der Concha Espina Einnahmen von bis zu 617 Millionen Euro. Überdies erhielt Real im April und Mai langfristige Kredite, von denen 155 Millionen Euro in vier Darlehen (Laufzeit 5 Jahre) und 50 Millionen Euro in einem Darlehen (3 Jahre) aufgeteilt sind. Die aktuelle Nettoverschuldung liegt bei 240,6 Millionen Euro (-27,1 Mio. im Vorjahr).