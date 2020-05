Paris Saint-Germain : Trotz Gleichstand: Kylian Mbappe ist Frankreichs Torschützenkönig

Paris Saint-Germain ist nach dem Saisonabbruch in Frankreich nicht nur Meister, sondern stellt mit Kylian Mbappe auch den besten Torschützen – obwohl dieser gleichauf mit Wissam Ben Yedder liegt.

Kylian Mbappe ist zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig der Ligue 1. Das 21 Jahre alte Naturtalent erzielte in der vor Kurzem abgebrochenen Saison 18 Tore, und ist damit erst mal gleichauf mit Wissam Ben Yedder vom AS Monaco.

Weil Mbappe allerdings mehr Tore aus dem Spiel heraus erzielte und dafür lediglich 20 Spiele (Ben Yedder 26) brauchte, erhielt der PSG-Star mit Verweis auf die offiziellen Kriterien den Vorzug vor seinem Nationalmannschaftskollegen.

Mbappe hat damit seinen Titel aus der Vorsaison verteidigen können. Damals traf er in 29 Spielen satte 33-mal.

Die Auszeichnung des besten Vorbereiters geht ebenfalls nach Paris: Angel di Maria lieferte 14 Assists.