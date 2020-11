Champions League : Trotz Pleite: Jürgen Klopp würdigt Leistung dreier Jung-Stars

Mit einer B-Elf hatte der FC Liverpool am Mittwoch 0:2 gegen Atalanta Bergamo verloren und noch mal Spannung in die Champions-League-Gruppe D gebracht. Jürgen Klopp zog im Anschluss ein positives Fazit. Zumindest was drei seiner jungen Wilden betrifft.

Für seine kleine Armada an heranwachsenden Fußballern sei es ein schwieriger und herausfordernder Abend gewesen. "Wir fordern von ihnen, in der Champions League zu spielen und ihr Bestes zu geben", so Klopp, der die Besserwisserei einiger kritisch sieht: "Und die Leute sitzen da: 'Oh, der ist gut… oh, der ist nicht so gut' und was auch immer."

Klopp lobt reihum: "Sie waren alle gut: Rhys war gut, Neco war gut und Curtis spielte wieder wie ein 26/27-jähriger Mittelfeldspieler. Sie wurden während des Spiels nicht müde, was hilfreich ist. Sie haben wirklich gut gespielt, sie waren wirklich gut."