FC Barcelona : Trotz schwachem Auftritt: Quique Setien lobt Antoine Griezmann

Obwohl Antoine Griezmann auf seiner angestammten Position in der Sturmmitte eingesetzt wurde, blieb er am Dienstagabend blass. Quique Setien verteidigte den Franzosen während der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Leganes.

"Es ist nicht einfach in der Mitte zu spielen", sagte Setien, der anfügte: "Wenn sich so viele Leute in der Mitte tummeln wie heute, muss man sehr gut sein, um die Lücke zu finden. Griezmann verrichtet hier einen Job, der Anerkennung verdient." Leganes hatte mit 5er-Kette und zwei 6ern gespielt.

Aufgrund der Verletzungsmisere in der Offensive kam Griezmann in der Hinrunde meist auf dem linken Flügel zum Einsatz, was nicht gerade als seine Paradeposition bekannt ist. Der 29-Jährige musste im Zuge dessen viele negative Beurteilungen über sich ergehen lassen.