Juventus lockt : Trotz Zidane-Schwur: Verkauft Real Madrid Isco im Winter?

Isco (28) ist von der Galaform früherer Tage weit entfernt. Real Madrid zieht daraus nun angeblich Konsequenzen und will den Edeltechniker zu Geld machen. Ein alter Interessent ist bereits hellhörig geworden.

Wie TUTTOMERCATOWEB von Quellen aus Spanien in Erfahrung gebracht haben will, sind die Königlichen im Winter verkaufsbereit. Sollte ein Interessent 40 Millionen Euro für Isco auf den Tisch legen, würde dieser die Freigabe erhalten.

Zinedine Zidane versichert zwar , der Mittelfeldakteur genieße sein Vertrauen ("Ich zweifle nicht an ihm. Er hat immer bewiesen, dass er ein großartiger Spieler ist"), das ist aber womöglich nur die halbe Wahrheit.

Isco Alarcon hat gegen Cadiz einmal mehr verpasst nachzuweisen, dass er für Real Madrid noch ein entscheidender und wichtiger Faktor sein kann. Beim 0:1 am sechsten Spieltag der Primera Division enttäuschte der Edeltechniker, musste zur Pause bereits runter.

Italiens Abomeister (neun Scudetti in Folge) Juventus Turin ist dem Onlineportal zufolge hellhörig geworden. Die Bianconeri sollen in Kontakt mit Iscos Lager stehen und sich bereits ausgetauscht haben.

Rodrygo mit Ansage: "Ich will nicht der neue Neymar sein!"

Großes Interesse an Isco dürfte Andrea Pirlo zeigen. Die Spielmacherlegende ist ein großer Fan des spanischen Nationalspielers. "Juventus braucht sofort einen Spieler wie Isco", sagte er im April 2019, nachdem Juventus in der Königsklasse an Ajax Amsterdam gescheitert war.

Andrea Pirlo, der eigentlich die zweite Juve-Mannschaft betreuen sollte, dann aber im August überraschend zum Nachfolger von Maurizio Sarri ernannt wurde, soll nun die treibende Kraft hinter dem Werben um Isco sein.