Paris Saint-Germain : Tuchels Auftrag: Kylian Mbappe schnell in Top-Form bringen

Fussballeuropa Redaktion Jetzt kennt Paris Saint-Germain seinen Halbfinal-Gegner in der Champions League. Die Tuchel-Truppe bekommt es mit RB Leipzig zu tun. Ganz Paris hofft nun darauf, dass Kylian Mbappe gegen die Deutschen von Beginn an ran kann und in guter Verfassung ist.

Paris Saint-Germain steht im Halbfinale der Champions League nach dem Last-Minute-Sieg gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch. Seit Donnerstag steht auch der Gegner der Franzosen fest: RB Leipzig. Die Bundesliga-Mannschaft setzte sich durch einen 2:1-Erfolg über Atletico Madrid durch. Am Dienstag (21:00 Uhr) kommt es zum Halbfinal-Duell mit PSG. Kann Kylian Mbappe, der gegen Bergamo nur in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, dann von Beginn an auflaufen? Thomas Tuchel hofft es. "Wir haben sechs Tage Zeit, um ihn wieder in Top-Form zu bringen", erklärte der deutsche Übungsleiter nach dem Sieg über die Italiener. "Wir sind auch so bereit, aber mit oder ohne Kylian Mbappe zu spielen ist ein großer Unterschied, genau wie bei Marco und Angel."

Marco und Angel. Das sind Mittelfeldregisseur Marco Verratti und Rechtsaußen Angel di Maria. Beide fehlten gegen Bergamo, der Italiener war verletzt, Di Maria gelbgesperrt. Ob Marco Verratti im Halbfinale mitwirken kann, wisse er aktuell noch nicht, so Tuchel. Am Samstag soll er erneut an der Wade untersucht werden. Keylor Navas, der verletzt ausgewechselt werden musste, droht auszufallen. "Die Untersuchungen und der MRT haben einen Riss im Oberschenkelbizeps ergeben", teilte Paris mit. "Sein Zustand wird am Samstag erneut untersucht. Seine Beteiligung am Spiel am Dienstag ist ungewiss." Besser sieht es bei Thiago Silva aus. Der Abwehrchef, der PSG nach der Saison verlassen wird, verletzte sich gegen Atalanta nicht ernsthaft, er kann mitwirken im Halbfinale.