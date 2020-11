"Muss damit leben" : Spielplan-Ärger: Jose Mourinho schickt Jürgen Klopp eine Botschaft

"Ich bin seit 2004 hier und was er seit 2015 weiß, weiß ich seit 2004. Und es ändert nichts. Wir müssen uns damit abfinden, so ist das nun mal", sagte Mourinho, der die Belastung seiner Spieler ebenfalls genau im Auge behalten muss.

Der engmaschige Corona-Spielplan verlangt vor allen Dingen den Profis alles ab. Jürgen Klopp hatte in seiner Funktion als Trainer des FC Liverpool die Spielansetzungen in der Premier League bemängelt und die produzierenden TV-Anstalten ins Boot geholt.

Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es in der Premier League zum Spitzenspiel zwischen dem Dritten FC Chelsea und den Spurs. Die Londoner spielten am Dienstag in der Champions League, siegten dort mit 2:1 bei Stade Rennes.

"Sie hatten diese Woche das Glück, dass die Auslosung ihnen ein Spiel am Dienstag bescherte", sagte Mourinho. "Für uns ist diese Situation nichts Neues, das passiert ja andauernd. Wir wussten es, seit wir in der Europa League sind, also werden wir uns nicht darüber beschweren. Wir wussten, dass wir immer am Donnerstag spielen würden."