Borussia Dortmund : "Überragender Fußballer": Jadon Sancho erhält Lob von hoher Stelle

Geht er oder geht er nicht? Die Gerüchteküche um Jadon Sancho (20) brodelt seit Monaten. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Spekulationen um den englischen Nationalspieler.

Stand heute bleibt der Flügelstürmer Borussia Dortmund erhalten. Michael Zorc würde sich freuen, wenn es tatsächlich so kommen sollte.

Der Sportdirektor der Schwarzgelben lobte den Tempodribbler im KICKER als "überragenden Fußballer" und verwies auf dessen Quote von jeweils 20 Toren und Vorlagen wettbewerbsübergreifend. Dies sei eine Bilanz, so Zorc, "wie ich sie in diesem Alter noch nie gesehen habe."

Jadon Sanchos Arbeitspapier läuft noch bis 2022. Manchester United soll großes Interesse zeigen, hat aber in Corona-Zeiten wohl Probleme, die vom BVB aufgerufene Ablösesumme von 120 Millionen Euro aufzutreiben.