FC Barcelona : Uiguren-Politik: Antoine Griezmann kündigt Sponsorenvertrag

Der in den letzten Wochen immer besser in Form kommende Antoine Griezmann setzt ein Zeichen gegen den Umgang Chinas mit den Uiguren und kündigt per sofort die seit 2017 bestehende Zusammenarbeit mit Huawei.

"Nach starken Verdächtigungen, dass Huawei durch ein Gesichtserkennungsprogramm zur Entwicklung eines 'Uiguren-Alarms' beigetragen haben könnte, gebe ich bekannt, dass ich meine Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen sofort beende", schreibt Griezmann auf Instagram.