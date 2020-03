FC Barcelona : Umtiti-Erbe: Pau Torres weckt Barças Interesse

Torres' Vertrag beim Gelben U-Boot ist noch langfristiger Natur und bis 2024 datiert. Implementiert ist die übliche Ausstiegsklausel, welche sich auf 50 Millionen Euro beläuft. Eine Summe, die Barça allerdings nicht bereit ist, zu zahlen.

RB Leipzigs Dayot Upamecano war in der Vergangenheit ebenfalls ein Name, der in der Gerüchteküche grassierte. Torres sei allerdings die Wunschlösung in Barcelona, heißt es.

Der Nationalspieler Spaniens (1 A-Einsatz) könnte sich außerdem sehr gut vorstellen, künftig für die Blaugrana zu spielen.