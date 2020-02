Am Superstar Neymar scheiden sich oftmals die Geister. Einer seiner ehemaligen Trainer traut ihm weiterhin zu, in der Fußballwelt zur absoluten Nummer eins aufzusteigen.

"Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung ist Neymar einfach zu trainieren. Er liebt den Fußball und hat ein gutes Herz. Er kann immer noch die Nummer eins werden. Danach wird es Mbappe sein", so Emery.

"Einen solch phänomenalen Spieler kann man nicht in ein Team holen und davon ausgehen, dass er sich dort anpasst. Man muss die Mannschaft für ihn machen", gibt Emery gegenüber FRANCE FOOTBALL zu Protokoll.

Neymar kommt trotz auch in dieser Saison häufig auftretender Verletzungen auf starke 25 Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen. Seine Zukunft an der Seine ist aber keineswegs gesichert.

Verschiedenen Medienberichten zufolge forciert der 28-Jährige weiterhin seine Rückkehr zum FC Barcelona, der schon im vorigen Sommer vergeblich um den Offensivstar warb.

