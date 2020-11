FC Villarreal : Unai Emery will begehrten Samu Chukwueze nicht abgeben

Englische Medien sagten Anfang November auf einen Schlag mit dem FC Chelsea, Leicester City, dem FC Everton und Manchester United vier Klubs aus der Premier League Interesse an Samu Chukwueze nach.

"Er ist jung und hat eine aussichtsreiche Zukunft. Wenn er versucht, seine Leistungen bei uns und der Nationalmannschaft zu bestätigen, dann kann er vielleicht in Zukunft in eine andere Liga wechseln, um dort reifer zu werden", so Emery.

Der Villarreal-Coach gehe jedoch der Ansicht nach, dass sich Chukwueze aktuell sehr wohlfühle und glücklich sei: "Jedes Spiel mit ihm ist sehr wichtig für uns." Chukwueze ist vor drei Jahren aus seiner Heimat Nigeria nach Spanien gewechselt und entwickelt sich dort nach und nach zum Leistungsträger.