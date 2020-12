Liverpool : "Unglaublich, dass Roberto Firmino in Frage stellt wurde"

Weil Roberto Firmino in den ersten Saisonwochen ohne Treffer blieb, entgegneten ihm mancherorts kritische Stimmen. Steve McManaman, langjähriger Spieler des FC Liverpool, kann diese Kritik überhaupt nicht nachvollziehen.

"Die Tatsache, dass er nicht nur kritisiert, sondern wirklich in Frage gestellt wurde, ob er in Liverpools Startelf stehen sollte, ist unglaublich", erklärt McManaman gegenüber BT SPORT. Diogo Jota habe zwar einen hervorragenden Start beim FC Liverpool gelebt. Firmino sei allerdings fast "auf die Weide" gestellt worden, wie es McManaman ausdrückt.

Tatsächlich musste der Brasilianer bis Ende Oktober warten, um in der Premier League sein erstes Tor zu erzielen. In der Champions League bleibt Firmino weiterhin ohne Torbeteiligung. Zu seiner Verteidigung muss man aber anführen, dass er lediglich einmal in der Startelf stand.