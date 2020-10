Manchester United : United-Stars gehen wegen Sergio Romero auf die Barrikaden

Nachdem Dean Henderson wieder im Kader von Manchester United gelistet wird, ist Sergio Romero in der Hackordnung nach hinten rotiert. Am Deadline Day scheiterte ein Wechsel aufgrund zu hoher Ablöseforderung. Einige Spieler sind sauer.

Um den Kopf frei zu bekommen, weilte Sergio Romero in den vergangenen Tagen in seiner argentinischen Heimat. Der 33-Jährige wird Manchester United aller Wahrscheinlichkeit nach bis mindestens Januar erhalten bleiben.

"Ein sehr trauriger Tag" - Sergio Romero wollte wechseln - United forderte zu viel

Der FC Everton soll am Deadline Day großes Interesse an Romero signalisiert haben. Die Toffees wollten die in Manchester geforderten rund elf Millionen Euro aber nicht bezahlen, so dass die Wahl stattdessen auf Robin Olsen vom AS Rom fiel.

"Es ist ein sehr trauriger Tag, denn er wünschte sich die Chance, zu einem anderen Klub zu wechseln. Er hat jeden Tag hart dafür gearbeitet, weil er alles für United gibt und ich denke, dass seine Chancen, für United zu spielen, gesunken sind", schrieb Romeros Frau Eliana Guercio auf Instagram.

Am Wochenende waren Gerüchte in Umlauf gebracht worden, Romero sinniere über einen Wechsel in die Major League Soccer. In den Vereinigten Staaten haben die Klubs noch zwei Wochen die Möglichkeit, sich mit neuem Personal einzudecken.