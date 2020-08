Manchester United : United-Transferliste: Donny van de Beek vor Jack Grealish

Nachdem der Wunschtransfer von Jadon Sancho geplatzt ist, sollte Manchester United noch reichlich Budget für andere Transfers zur Verfügung stehen. Donny van de Beek soll in der Rangliste möglicher Neuzugänge vor Jack Grealish stehen.

Edwin van der Sar, der bei Ajax Amsterdam als Vorstand Sport amtet, hatte in der Vergangenheit nicht ausgeschlossen, dass Donny van de Beek den Verein in diesem Sommer verlassen könnte. "Es ist klar, dass Vereine wie Real Madrid und United Interesse an Donny van de Beek zeigen", sagte der Manager.

SPORTSMOLE greift die United-Gerüchte wieder auf und behauptet, dass van de Beek in der Liste potenzieller Neuverpflichtungen noch vor Jack Grealish rangiert. Der Kapitän von Aston Villa würde in diesem Sommer rund 65 Millionen Euro kosten – zu viel für die Red Devils.

Van de Beek war als Stammspieler mitverantwortlich, dass sich Ajax in der Saison 2018/19 mit teils sensationellen Auftritten bis ins Halbfinale der Champions League vorspielte. Der Niederländer hatte in der vorigen Spielrunde noch mal nachgelegt.

Obwohl die Eredivisie aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wurde, kam van de Beek auf starke acht Tore und sechs Vorlagen. Sein Vertrag in der Grachtenstadt läuft 2022 aus, über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.