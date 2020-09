Juventus Turin : "Unter Andrea Pirlo haben wir mehr Spaß"

Der Trainerwechsel von Maurizio Sarri zu Andrea Pirlo sorgt im Mannschaftskreis von Juventus Turin um Aaron Ramsey offenbar für einen Zuwachs an Freude.

Aaron Ramsey lobt das Training von Neu-Übungsleiter Andrea Pirlo. "Wir haben einen neuen Trainer, neue Mitarbeiter, neue Ideen", erklärte Aaron Ramsey gegenüber SKY SPORT ITALIA.

Der Waliser weiter: "Ich denke, wir haben mehr Spaß als letztes Jahr." Das Mannschaftstraining sei zwar "hart", aber dennoch komme die Freude nicht zu kurz.

Juventus Turin hatte unter Maurizio Sarri zwar den neunten Scudetto in Folge gewonnen, dennoch musste der Ex-Napoli-Coach die Bianconeri verlassen. Er wurde durch Andrea Pirlo ersetzt.

Die Ziele unter dem Ex-Superstar sind klar: Der Champions-League-Titel soll her. Aber natürlich soll auch die Meisterschaft erneut in den Trophäenschrank wandern. Laut Aaron Ramsey wir die zehnte Meisterschaft in Folge aber alles andere als ein Selbstläufer.

Der Ex-Arsenal-Star sieht einige Konkurrenten, die Juve in die Suppe spuken könnten. "Inter hat eine großartige Mannschaft, sie haben viele Spieler verpflichtet. Sie sind einer der Konkurrenten für den Scudetto. Genauso wie Napoli, die ebenfalls stark sind. Milan hat die letzte Saison gut beendet und ist gut gestartet."