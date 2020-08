Wird der Albtraum wahr? : Unter vier Augen: Lionel Messi teilt Ronald Koeman seine Zweifel mit

Die ohnehin durchwachsene Saison inklusive verpasstem Meistertitel erreichte mit dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern ihren Negativ-Höhepunkt. Für den FC Barcelona könnte das vorzeitige Aus in der Champions League weitreichende Folgen haben. Superstar Lionel Messi soll seinen Wechselwunsch übermittelt haben.

Verschiedene Medien, unter anderem der katalanische Radiosender RAC1 berichten, dass Messi seinen Urlaub abgebrochen hat, um mit Koeman ein Vieraugengespräch zu führen. Am Donnerstag soll der Ausnahmekönner seinem neuen Trainer klargemacht haben, dass er seine Zukunft aktuell eher nicht bei Barça sieht .

In den letzten Wochen gab es häufiger Spekulationen über einen Wechsel zu Inter Mailand. Die dortige Vereinsführung hatte jedoch stets betont, mit Sicht auf den finanziellen Aspekten einen Transfer nicht verwirklichen zu können.

Für den spanischen Vizemeister wäre der Messi-Abgang eine Katastrophe. Mit dem 33-Jährigen ginge nicht nur eine Identifikationsfigur, die seit 20 Jahren das Barça-Trikot trägt. Sondern gleichzeitig mit 634 Toren und 285 Vorlagen in 731 Einsätzen das absolute sportliche Aushängeschild.

Manchester City wird ebenfalls immer wieder als Messi-Abnehmer gehandelt. Dort steht mit Pep Guardiola ein großer Messi-Förderer als Cheftrainer unter Vertrag.

Victor Font hat Albträume über Abschied von Lionel Messi

Dass Messi nach den Negativschlagzeilen (Social-Media-Affäre, Enthüllungen über angeblich mangelnde Bereitschaft der Spieler zum Gehaltsverzicht während der Corona-Pandemie, Umstände der Valverde-Entlassung) Barcelona verlassen könnte, befürchtet auch Victor Font.

Der Präsidentschaftskandidat, der im März 2021 die Wahlen gewinnen will und Xavi als Barça-Coach verspricht, erklärte unlängst in einem Interview: "Ich habe Albträume, denn ich glaube, es besteht das Risiko, dass er geht. Messi ist der wichtigste Spieler in der Geschichte des Vereins".

Kann Koeman Messis Zweifel an einer Zukunft bei Barça nicht zerstreuen, würden die Albträume des Präsidentschaftskandidaten wahr werden…