Riqui Puig gilt als aufgehender Stern am Barça-Himmel. Der technisch begnadete Spielmacher hat alles, um bei den Katalanen durchzustarten.

Das deutete er in der Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer an. Doch Ex-Barça-Coach Ernesto Valverde ließ den Mittelfeldregisseur in der laufenden Spielzeit nicht ran.

Auch Eigengewächs Carles Alena, der in der vergangenen Saison bereits häufig in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen war, spielte kaum eine Rolle in der Hinserie.

Valverde setzte im Mittelfeld lieber auf erfahrene Kräfte wie Arturo Vidal (32) und Ivan Rakitic (31) statt auf die beiden Jungstars aus La Masia.