Ajax Amsterdam : Van-Dijk-Ersatz: Ajax-Juwel beim FC Liverpool gehandelt

Am Freitag vergangener Woche gab der FC Liverpool bekannt, dass Virgil van Dijk erfolgreich operiert wurde. "Für die Rückkehr des Niederländers wurde kein Zeitrahmen gesetzt", teilten die Reds entsprechend mit.

Seit van Dijks schwere Verletzung hatten sich die Stimmen nach einem neuen zentralen Abwehrspieler gemehrt. Der DAILY MIRROR nennt Perr Schuurs als Alternative für die Liverpooler Defensive.

Der Niederländer gehört in der Innenverteidigung von Ajax Amsterdam zur Stammbelegschaft. Erik ten Hag setzt aber erst seit dieser Saison fest auf Schuurs, der auf acht Pflichtspiele kommt, zwei davon in der Champions League. Schuurs' Vertrag in der Grachtenstadt besitzt noch bis 2022 Gültigkeit.