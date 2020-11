Liverpool : Van-Dijk-Ersatz? Ajax verpasst Perr Schuurs Preisschild

Wie die englische Boulevardzeitung THE SUN in Erfahrung gebracht haben will, müssten die Reds 30 Millionen Euro Ablöse für den niederländischen U21-Nationalspieler einplanen, wenn dieser im Januar das Liverpool-Trikot überstreifen soll.

Perr Schuurs stammt aus der Nachwuchsabteilung von Fortuna Sittard, vor zwei Jahren kam er für zwei Millionen Euro Ablöse zu Ajax. Seit dem Abschied von Matthijs de Ligt zu Juventus Turin hat sich Schuurs nach und nach zum Stamm-Innenverteidiger gemausert. Er kommt mittlerweile auf 33 Partien.