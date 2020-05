Borussia Dortmund : Vater bestätigt: BVB und Arsenal an Ex-Roma-Brasilianer dran

Borussia Dortmund streckt seine Fühler nach Gerson (22) von Flamengo Rio de Janeiro aus. Das bestätigt der Vater des Mittelfeldregisseurs in einem Interview mit YAHOO.

Auch die Tottenham Hotspur und der FC Arsenal zeigen Gerson Senior zufolge Interesse am 22-Jährigen, der bei Flamengo noch bis Ende 2023 unter Vertrag steht.

Gerson galt vor vier Jahren als eines der heißesten Transfereisen Südamerikas. Barça wollte ihn verpflichten, die Roma setzte sich allerdings im Transferkampf durch und investierte 18,5 Millionen Euro Ablöse.

Der große Durchbruch in der Serie A blieb Gerson aber verwehrt (28 Liga-Spiele in zwei Jahren). Nach einer Leihe an den AC Florenz verkaufte die Roma den Brasilianer 2019 für 12 Millionen Euro an Flamengo und sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Quelle: YAHOO