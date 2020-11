FC Bayern : Verbleib von David Alaba: Bei Hasan Salihamidzic schwindet die Hoffnung

Der FC Bayern und David Alaba haben sich in den letzten Monaten auseinanderdividiert. Hasan Salihamidzic fällt es offensichtlich schwer, in der Sache optimistisch zu bleiben. Die Zeichen stehen auf Trennung. Die Tür ist für Alaba aber noch nicht ganz zu.

In den vergangenen Tagen haben sich die Wortmeldungen in der Causa David Alaba nahezu überschlagen. Vor dem Champions-League-Duell mit RB Salzburg hat sich nun auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur prekären Situation rund um den Abwehrchef des FC Bayern geäußert.

"Sag niemals nie!", versprüht der Münchner Manager bei SKY kurz Optimismus, schiebt dann allerdings eine realistische Einordnung hinterher: "Aber ich weiß nicht, wie wir noch zusammen finden sollen. Das Angebot wurde abgelehnt, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, dass David uns verlassen wird."

In der Folge stimmte Salihamidzic in den Chor ein, den Vereinspräsident Herbert Hainer am Wochenende angestimmt hatte. "Wir haben verhandelt, haben ein Angebot vorgelegt, das hat er abgelehnt", so Salihamidzic. Man sei im Anschluss daran vor zehn Tagen nochmals zusammengekommen und habe der Alaba-Seite ein verbessertes Angebot unterbreitet.