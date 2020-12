Primera Division : Vereinsboss Ronaldo erhält jetzt Gehalt bei Real Valladolid

Seit knapp zwei Jahren gehört Ronaldo die Mehrheit an Real Valladolid. Nun erhält der ehemalige Weltklassestürmer für seine Tätigkeit als Vereinspräsident auch ein Gehalt.

Wie die MARCA berichtet, wurde auf der Hauptversammlung des Klubs die Vergütung des Brasilianers beschlossen. Über die Höhe des Salärs wurden keine Angaben gemacht.

Gute Nachrichten gibt es von der Finanzabteilung des derzeitigen Tabellen-17. der Primera Division. Der Klub hat das Geschäftsjahr mit einem Überschuss von neun Millionen Euro abgeschlossen.

Ronaldo, in LaLiga einst für den FC Barcelona und Real Madrid auf Torejagd und außerdem für Inter Mailand und den AC Mailand am Ball, hatte 2018 51 Prozent der Anteile am Verein erworben. Dem Vernehmen nach zahlte er 30 Millionen Euro für die Übernahme von Real Valladolid.