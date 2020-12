FC Bayern : Vergiftete Stimmung: Trennung zwischen David Alaba und dem FC Bayern rückt näher

Zwischen dem FC Bayern München und David Alaba riecht es offenbar immer mehr nach einer Trennung am Saisonende. Das berichtet die SPORT BILD am Mittwoch.

Demnach rechnet die Führungsriege des deutschen Rekordmeisters nicht mehr mit einer Einigung im Vertragspoker, nachdem man Ende Oktober öffentlich das letzte Angebot an Alaba zurückgezogen hatte.

Man werde auch keine weiteren Bemühungen in Richtung Vertragsverlängerung in Angriff nehmen. Demnach sei die Akte geschlossen. Nur ein Zurückrudern in Sachen Gehaltswunsch des Österreichers könne die Situation noch ändern.

Alabas Vertrag an der Säbener Straße läuft am 30. Juni 2021 aus. Die Forderungen von Alaba und Berater Pini Zahavi (77) sind dem deutschen Serienmeister zu hoch. Offenbar hakt es nicht das erste Mal zwischen den Parteien.