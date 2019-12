Manchester United ist in der Premier League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach dem blamablen 0:2 bei Schlusslicht Watford gab es am Boxing Day einen klaren Sieg.

Gegen Newcastle United gewannen die Red Devils 4:1. Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1: Marcus Rashford.

Das Eigengewächs von Manchester United spielt individuell eine hervorragende Saison, kommt bereits auf elf Saisontore. Karriere-Bestwert zu diesem Zeitpunkt für Rashford.

Ole Gunnar Solskjaer ist begeistert von seinem besten Angreifer - und vergleicht ihn erneut mit seinem ehemaligen Mitspieler Cristiano Ronaldo.