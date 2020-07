FC Bayern : Verhandlungen mit Alaba-Berater: Hasan Salihamidzic platzte der Kragen

Vor rund einem Monat soll sich die Entourage von David Alaba, bestehend aus Vermittler Pini Zahavi und Vater George, mit den Bossen des FC Bayern zu Vertragsverhandlungen getroffen haben.

Bei der letzten Zusammenkunft soll das Alaba-Gespann Gehaltsforderungen von über 20 Millionen Euro gestellt haben, was bei Hasan Salihamidzic überhaupt nicht gut ankam. Laut SPORT BILD soll sich der Münchner Manager daraufhin heftig echauffiert haben.

Energisch soll er gefragt haben, in welcher Welt Zahavi lebe und ob er selbst gerade glauben würde, was er da so erzähle. Ein weiteres Meeting seitdem? Fehlanzeige. Der Dialog ist erst mal auf Eis gelegt worden.